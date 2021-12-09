Американист Дробницкий: Украина распадется после того, как перестанет быть нужной силам в США

Распад Украины произойдет после того, как бывшая советская республика перестанет быть нужной силам в Соединенных Штатах. Такое мнение в разговоре со СМИ озвучил американист Дмитрий Дробницкий.
«Сейчас Украина — это постоянная точка для риторики, переговоров и противоборства кланов внутри Вашингтона. Как только необходимость в ней пропадает, все пойдет естественным путем. Несостоявшееся государство Украина распадется», — спрогнозировал эксперт.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, американское издание The Hill предрекло, что киевские войска могут нанести большие потери России в случае вооруженного конфликта.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.