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Американист Дробницкий: Украина распадется после того, как перестанет быть нужной силам в США

, 08:04 Источник: «Украина.ру»

Американист Дробницкий: Украина распадется после того, как перестанет быть нужной силам в США
Празднование Дня Государственного флага Украины в Запорожье, Dmytro Smolyenkoukrinform / globallookpress.com

Распад Украины произойдет после того, как бывшая советская республика перестанет быть нужной силам в Соединенных Штатах. Такое мнение в разговоре со СМИ озвучил американист Дмитрий Дробницкий.

«Сейчас Украина — это постоянная точка для риторики, переговоров и противоборства кланов внутри Вашингтона. Как только необходимость в ней пропадает, все пойдет естественным путем. Несостоявшееся государство Украина распадется», — спрогнозировал эксперт.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, американское издание The Hill предрекло, что киевские войска могут нанести большие потери России в случае вооруженного конфликта.

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