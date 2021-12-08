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The Hill: армия Украины может нанести большие потери России в случае войны

, 21:47 Источник: «ПолитРоссия»

The Hill: армия Украины может нанести большие потери России в случае войны
Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженные силы Украины могут нанести большие потери Российской Федерации в случае военного противостояния между двумя странами. Соответствующий прогноз высказан в публикации, размешенной на страницах американских СМИ.

The Hill пишет, что у киевских подразделений имеется географическое преимущество, при этом солдаты ВСУ «закалены» семью годами боевых действий в Донбассе. Также издание отмечает, что в случае конфликта Киева и Москвы США и НАТО помогут украинской стороне санкциями против России и поставками оружия.

ВСУ, вероятно, окажутся не в состоянии победить, если разгорится война с РФ, однако они могут нанести большие потери противнику, указывает The Hill.

Как сообщалось ранее в среду, аналитик Василий Вакаров заявил, что политический процесс на территории Донбасса «идет совсем в обратном направлении от Украины».

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