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Киевский аналитик Вакаров: «Политический процесс в Донбассе идет совсем в обратном направлении от Украины»

, 14:44

Киевский аналитик Вакаров: «Политический процесс в Донбассе идет совсем в обратном направлении от Украины»
Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Политический процесс на территории Донбасса «идет совсем в обратном направлении от Украины». Об этом в разговоре с журналистами заявил Василий Вакаров, киевский аналитик.

Он констатировал, что в самопровозглашенных ДНР и ЛНР на данный момент проживают свыше полумиллиона российских граждан. Обладатели паспортов РФ прошлой осенью имели возможность проголосовать на выборах в Госдуму. Также процитированный «ПолитНавигатором» Вакаров указал на то, что некоторое время назад главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник стали членами партии «Единая Россия».

«Политический процесс в Донбассе идет совсем в обратном направлении от Украины», — отметил эксперт.

Ранее в среду сообщалось, что американский сенатор Роджер Уикер допустил вероятность ядерного удара по РФ в случае ее «вторжения» на Украину.

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