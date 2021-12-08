Киевский аналитик Вакаров: «Политический процесс в Донбассе идет совсем в обратном направлении от Украины»
8 декабря 2021, 14:44
Политический процесс на территории Донбасса «идет совсем в обратном направлении от Украины». Об этом в разговоре с журналистами заявил Василий Вакаров, киевский аналитик.
Он констатировал, что в самопровозглашенных ДНР и ЛНР на данный момент проживают свыше полумиллиона российских граждан. Обладатели паспортов РФ прошлой осенью имели возможность проголосовать на выборах в Госдуму. Также процитированный «ПолитНавигатором» Вакаров указал на то, что некоторое время назад главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник стали членами партии «Единая Россия».
«Политический процесс в Донбассе идет совсем в обратном направлении от Украины», — отметил эксперт.
Ранее в среду сообщалось, что американский сенатор Роджер Уикер допустил вероятность ядерного удара по РФ в случае ее «вторжения» на Украину.
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