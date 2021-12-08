Американский сенатор Уикер допустил возможность ядерного удара по России в случае ее «вторжения» на Украину
8 декабря 2021, 14:19
Американский сенатор Роджер Уикер допустил вероятность ядерного удара по Российской Федерации в случае ее «вторжения» на Украину. Соответствующее заявление Уикер сделал в разговоре со СМИ.
Как отметил сенатор, если РФ «нападет» на соседнюю страну, военные корабли Соединенных Штатов могут войти в Черное море.
«Мы также можем участвовать в боях на земле, я бы этого не исключал. Знаете, мы не исключаем и использование ядерного оружия», — сказал Роджер Уикер, ставший собеседником Fox News.
Ряд западных СМИ и политиков утверждают, что Москва якобы готовит «вторжение» на украинскую территорию. Российская сторона подобные обвинения опровергает.
Как сообщалось ранее сегодня, издание The New York Times написало после переговоров российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена, что «судьба Украины все еще висит на волоске».
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