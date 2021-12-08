New York Times после переговоров Путина и Байдена: «Судьба Украины все еще висит на волоске»
8 декабря 2021, 13:28
Состоявшаяся накануне видеовстреча президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов не разрешила кризис на границах Украины. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.
«Судьба Украины все еще висит на волоске», — пишет после переговоров Владимира Путина и Джо Байдена The New York Times.
В процитированном материале отмечается, что видеоконференция не разрешила кризис на украинских границах. Ни Кремль, ни Белый дом не сообщили по итогам разговора политиков о существенном прогрессе, указало издание.
Западные страны обвиняют РФ в намерении «напасть» на Украину. Официальная Москва подобные утверждения опровергает.
Как сообщалось ранее в среду, бывший замгенсека НАТО Александр Вершбоу заявил, что США и Европа не готовы воевать с Россией за Украину на поле боя.
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