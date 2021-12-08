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Бывший замгенсека НАТО Вершбоу: США и Европа не готовы воевать с Россией за Украину на поле боя

, 12:59

Бывший замгенсека НАТО Вершбоу: США и Европа не готовы воевать с Россией за Украину на поле боя
Флаг Украины, Mykola Tys / globallookpress.com

США и Европа не готовы воевать за Украину с Российской Федерацией на поле боя. С соответствующим заявлением выступил Александр Вершбоу, экс-заместитель генерального секретаря НАТО.

«Как мы все знаем, ни Европа, ни Соединенные Штаты не готовы воевать за Украину на поле боя», — отметил процитированной «ПолитНавигатором» Вершбоу.

По его словам, «очень важно иметь коалицию, которая предоставит другие формы поддержки» Киеву.

Западные страны обвиняют Россию в «агрессивных» планах в отношении Украины. Официальная Москва подобные утверждения опровергает.

Как сообщалось ранее сегодня, киевский эксперт Василий Вакаров предупредил, что высказывания украинского министра обороны Алексея Резникова могут привести к ударам РФ по инфраструктуре Североатлантического альянса в бывшей советской республике.  

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