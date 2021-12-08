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Киевский политолог Вакаров: заявления министра Резникова могут привести к ударам России по инфраструктуре НАТО на Украине

, 11:22

Киевский политолог Вакаров: заявления министра Резникова могут привести к ударам России по инфраструктуре НАТО на Украине
Министр обороны Украины Алексей Резников, Yuliia Ovsiannikova Ukrinform / globallookpress.com

Заявления министра обороны Украины Алексея Резникова могут привести к ударам России по инфраструктуре Североатлантического альянса в бывшей советской республике. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил киевский политолог Василий Вакаров.

Процитированный «ПолитНавигатором» эксперт напомнил, что ранее Резников призывал разместить на украинской территории войска США, Великобритании и Канады, а также говорил о необходимости поставок Киеву западного оружия.

«Мы снова дразним РФ», — прокомментировал высказывания главы Минобороны Вакаров.

По его словам, заявления, которые делает Резников, могут привести к тому, что «русские разбомбят инфраструктуру НАТО» на Украине.

Ранее в среду сообщалось, что экс-командир бригады ДНР «Восток» Александр Ходаковский выступил с прогнозом, согласно которому в случае наступления киевских сил войска республик Донбасса не продержатся больше четырех суток без помощи Москвы.

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