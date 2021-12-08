Ходаковский: в случае наступления Украины войска ДНР и ЛНР не продержатся больше четырех суток без помощи России

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8 декабря 2021, 09:15

Украинский танк, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В случае наступления Украины войска непризнанных республик Донбасса не продержатся больше четырех суток без помощи со стороны Российской Федерации. Соответствующий прогноз высказал Александр Ходаковский, бывший командир бригады ДНР «Восток».

Ходаковский отметил в эфире YouTube-канала «Вольная улица», что фиксируемая в Донбассе «игра мускулами в любую секунду может перерасти в реальное боевое столкновение».

«Даже не в столкновение, а в возрождение такой самой отчаянной фазы боевых действий», — уточнил экс-комбриг.

По его словам, если Киев пойдет в наступление и Россия не вмешается в ситуацию, силы ДНР и ЛНР продержатся на линии фронта «считанные часы». В целом без помощи Москвы войска республик смогут сопротивляться не более четырех суток, предрек Александр Ходаковский.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, бывший сотрудник ЦРУ Джордж Биб предупредил, что Украине грозит «кровавый раздел по линиям Восточной и Западной Германии».

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