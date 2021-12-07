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7 декабря 2021, 19:42 Источник: «ПолитРоссия»

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Украине грозит «кровавый раздел по линиям Восточной и Западной Германии». С соответствующим предупреждением на страницах СМИ выступил Джордж Биб, бывший сотрудник американского ЦРУ.

«Политические и социальные разногласия внутри Украины слишком глубоки и продолжительны для того, чтобы членство в каком-либо геополитическом блоке было реалистичным, если не произойдет значительного изменения ее границ», —отметил Биб в материале, опубликованном изданием The Hill.

Экс-сотрудник ЦРУ полагает, что в сложившихся условиях бывшей советской республике грозит «кровавый раздел по линиям Восточной и Западной Германии». Чтобы избежать реализации данного сценария, Украину следует вывести «из геополитической битвы, раздирающей страну на части», указал автор.

Ранее в понедельник сообщалось, что первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов высказал прогноз, согласно которому Россия вмешается в военный конфликт на территории Донбасса, когда Киев предпримет «тотальную атаку» в регионе.

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