Даниил Безсонов: Россия вмешается в войну в Донбассе, когда армия Украины предпримет «тотальную атаку» на ДНР и ЛНР
7 декабря 2021, 19:02
Москва вмешается в военный конфликт в Донбассе, когда Вооруженные силы Украины предпримут «тотальную атаку» на непризнанные ДНР и ЛНР. Такой прогноз озвучил Даниил Безсонов, первый заместитель министра информации ДНР.
По словам Безсонова, ставшего собеседником корреспондента турецкого портала Medya Gunlugu, «украинская армия в конце концов предпримет тотальную атаку».
«Без России нам очень трудно справиться с ними. Тем не менее в таком случае Российская Федерация так или иначе вмешается», — предрек замминистра.
Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Константин Сивков допустил, что Германия может нанести удар американским ядерным оружием по РФ, если она возьмет под контроль территорию Украины.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.