Даниил Безсонов: Россия вмешается в войну в Донбассе, когда армия Украины предпримет «тотальную атаку» на ДНР и ЛНР

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7 декабря 2021, 19:02

Украинские танки, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Москва вмешается в военный конфликт в Донбассе, когда Вооруженные силы Украины предпримут «тотальную атаку» на непризнанные ДНР и ЛНР. Такой прогноз озвучил Даниил Безсонов, первый заместитель министра информации ДНР.

По словам Безсонова, ставшего собеседником корреспондента турецкого портала Medya Gunlugu, «украинская армия в конце концов предпримет тотальную атаку».

«Без России нам очень трудно справиться с ними. Тем не менее в таком случае Российская Федерация так или иначе вмешается», — предрек замминистра.

Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Константин Сивков допустил, что Германия может нанести удар американским ядерным оружием по РФ, если она возьмет под контроль территорию Украины.

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