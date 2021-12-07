Военный эксперт Сивков: Германия может нанести удар ядерным оружием США по России, если она возьмет под контроль Украину

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7 декабря 2021, 15:13 Источник: «Украина.ру»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Германия может нанести удар американским ядерным оружием по Российской Федерации, если она возьмет под контроль Украину. Такой вариант развития событий в разговоре со СМИ допустил отечественный военный эксперт Константин Сивков.

Сивков полагает, что сегодняшняя напряженность вокруг Украины грозит военным столкновением России с НАТО, которое способно перерасти в локальный ядерный конфликт. Аналитик счел реальным сценарий, при котором Германия атакует РФ ядерным оружием США, если Москва возьмет под контроль украинскую территорию.

По словам Константина Сивкова, Вашингтон передал немецким ВВС право использовать американские средства массового поражения против России.

Как сообщалось ранее в понедельник, эксперт Игорь Коротченко предрек, что Москва может развернуть свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии в случае появления боеголовок Соединенных Штатов в Польше.

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