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Аналитик Коротченко: Россия может развернуть тактическое ядерное оружие в Белоруссии, если в Польше появятся боеголовки США

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Аналитик Коротченко: Россия может развернуть тактическое ядерное оружие в Белоруссии, если в Польше появятся боеголовки США
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может развернуть свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии в случае появления боеголовок Соединенных Штатов в Польше. Такой вариант развития событий допустил отечественный военный аналитик Игорь Коротченко.

Некоторое время назад президент Александр Лукашенко заявил, что Минск предложит РФ перебросить на белорусскую территорию ядерные вооружения, если Североатлантический альянс пойдет на аналогичный шаг в Польше.

По словам Коротченко, «речь может идти о размещении российского тактического ядерного оружия и его носителей, каковыми могут выступать современные комплексы, в частности “Искандер-М”».

«Это, конечно, крайний сценарий — нежелательный», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» эксперт.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, сайт Antiwar указал на то, что американский контингент в Латвии был бы уничтожен в случае военного столкновения с Москвой.

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