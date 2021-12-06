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Портал Antiwar: контингент США в Латвии был бы уничтожен в случае войны с Россией

, 17:00 Источник: «ПолитРоссия»

Портал Antiwar: контингент США в Латвии был бы уничтожен в случае войны с Россией
Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Контингент Соединенных Штатов в Латвии был бы уничтожен в случае военного конфликта с Российской Федерацией. Соответствующий прогноз содержится в публикации, размещенной в зарубежном сегменте интернета.

Сайт Antiwar отмечает, что Рига открыто выступает за создание постоянного американского воинского контингента на латвийской территории. Портал указывает на то, что подобное решение не пошло бы на пользу США. Если разгорится вооруженное противостояние с РФ, данный контингент не сможет остановить противника и гарантированно погибнет, пишет Antiwar.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский ресурс NetEase предрек, что Москва столкнется с «большим давлением» Запада в случае войны с Украиной.

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