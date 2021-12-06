NetEase: Россия столкнется с «большим давлением» Запада в случае войны с Украиной

Российская Федерация столкнется с «большим давлением» со стороны Запада в случае войны с Украиной. Соответствующий прогноз высказан в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.
Как пишет портал NetEase, вооруженный конфликт между Москвой и Киевом хоть и маловероятен, но реален.
«В случае начала войны Запад будет оказывать большое давление на Россию, которое ей придется как-то выдерживать», — отметил сайт.
В NetEase указали, что в данной ситуации Москва «очевидно, будет рассматривать китайско-российские отношения как важное средство для прорыва западной блокады».
Ранее в понедельник сообщалось, что глава непризнанной ДНР Денис Пушилин назвал реальной перспективу возобновления полномасштабных боевых действий на территории Донбасса.
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