Пушилин назвал реальной перспективу возобновления полномасштабной войны в Донбассе
6 декабря 2021, 12:34
Перспектива возобновления в Донбассе полномасштабного военного противостояния реальна. Об этом заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
«Что касается возможного возобновления полномасштабных боевых действий, увы, эта перспектива реальна», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» Пушилин. По его словам, «то количество вооружений и личного состава, которые стянуты в зону конфликта, говорит о том, что Украина готова».
Как сообщалось ранее в понедельник, бывший начальник Генштаба украинской армии Виктор Муженко указал на то, что Киев не располагает средствами для нанесения превентивного удара по Российской Федерации.
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