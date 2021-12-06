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Пушилин назвал реальной перспективу возобновления полномасштабной войны в Донбассе

, 12:34

Пушилин назвал реальной перспективу возобновления полномасштабной войны в Донбассе
Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Перспектива возобновления в Донбассе полномасштабного военного противостояния реальна. Об этом заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

«Что касается возможного возобновления полномасштабных боевых действий, увы, эта перспектива реальна», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» Пушилин. По его словам, «то количество вооружений и личного состава, которые стянуты в зону конфликта, говорит о том, что Украина готова».

Как сообщалось ранее в понедельник, бывший начальник Генштаба украинской армии Виктор Муженко указал на то, что Киев не располагает средствами для нанесения превентивного удара по Российской Федерации.

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