Аргументы Недели В мире 13+

Экс-глава Генштаба ВСУ Муженко: у Украины нет оружия для упреждающего удара по России

, 11:52

Экс-глава Генштаба ВСУ Муженко: у Украины нет оружия для упреждающего удара по России
Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

У Киева нет оружия для упреждающего удара по Российской Федерации. На это указал бывший начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал Виктор Муженко.

По его словам, украинская армия не располагает силами и средствами, которые позволили бы нанести превентивный удар по РФ. Процитированный «Русской весной» Муженко отметил, что киевской стороне для противостояния с Москвой нужны ракетные системы и другие виды вооружений, которых у ВСУ нет.

Войска Украины страдают от нехватки финансирования и технологической отсталости, добавил генерал.

Как сообщалось ранее сегодня, глава непризнанной ДНР Денис Пушилин заверил, что киевские дроны Bayraktar TB2 будут уничтожены «при любой возможности».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Политолог Марков: Россия может ввести войска на Украину только в качестве помощи гражданам, которые выступят против режима в Киеве

Политолог Марков раскрыл условие для ввода войск России на Украину

Российская Федерация может ввести свои войска на Украину только в качестве помощи гражданам, которые выступят против киевского режима. Соответствующее заявление сделал отечественный политолог Сергей Марков.

Аргументы НеделиАвторы АН

Политика

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Шоу-бизнес

Политика

Общество

В мире

Здоровье

Политика

В мире

Общество

Культура

Общество

Общество