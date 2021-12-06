Экс-глава Генштаба ВСУ Муженко: у Украины нет оружия для упреждающего удара по России
6 декабря 2021, 11:52
У Киева нет оружия для упреждающего удара по Российской Федерации. На это указал бывший начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал Виктор Муженко.
По его словам, украинская армия не располагает силами и средствами, которые позволили бы нанести превентивный удар по РФ. Процитированный «Русской весной» Муженко отметил, что киевской стороне для противостояния с Москвой нужны ракетные системы и другие виды вооружений, которых у ВСУ нет.
Войска Украины страдают от нехватки финансирования и технологической отсталости, добавил генерал.
Как сообщалось ранее сегодня, глава непризнанной ДНР Денис Пушилин заверил, что киевские дроны Bayraktar TB2 будут уничтожены «при любой возможности».
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