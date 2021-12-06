Глава ДНР Пушилин: «при любой возможности» украинские Bayraktar TB2 будут уничтожены

Аргументы Недели → В мире 13+

6 декабря 2021, 10:19

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

«При любой возможности» украинские беспилотники Bayraktar TB2 будут уничтожены. Соответствующее заявление сделал Денис Пушилин, глава самопровозглашенной ДНР.

«При любой возможности “Байрактары” будут уничтожены», — заверил процитированный «ПолитНавигатором» Пушилин.

По его словам, киевские дроны практически ежедневно проводят разведку в Донбассе, однако пока «держатся на безопасном расстоянии».

«Нарушат, совершат ошибку — мы их уничтожим», — отметил руководитель республики.

Как сообщалось ранее в понедельник, политолог Сергей Марков указал на то, что Россия может ввести войска на Украину только в качестве помощи гражданам, которые выступят против действующего в стране режима.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости