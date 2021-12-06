Глава ДНР Пушилин: «при любой возможности» украинские Bayraktar TB2 будут уничтожены
6 декабря 2021, 10:19
«При любой возможности» украинские беспилотники Bayraktar TB2 будут уничтожены. Соответствующее заявление сделал Денис Пушилин, глава самопровозглашенной ДНР.
«При любой возможности “Байрактары” будут уничтожены», — заверил процитированный «ПолитНавигатором» Пушилин.
По его словам, киевские дроны практически ежедневно проводят разведку в Донбассе, однако пока «держатся на безопасном расстоянии».
«Нарушат, совершат ошибку — мы их уничтожим», — отметил руководитель республики.
Как сообщалось ранее в понедельник, политолог Сергей Марков указал на то, что Россия может ввести войска на Украину только в качестве помощи гражданам, которые выступят против действующего в стране режима.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.