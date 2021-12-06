Политолог Марков: Россия может ввести войска на Украину только в качестве помощи гражданам, которые выступят против режима в Киеве

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6 декабря 2021, 09:50 Источник: «Украина.ру»

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может ввести свои войска на Украину только в качестве помощи гражданам, которые выступят против киевского режима. Соответствующее заявление в беседе со СМИ сделал некоторое время назад отечественный политолог Сергей Марков.

«Россия не будет вводить войска на территорию Украины против Украины. Она может ввести войска только в качестве помощи тем гражданам Украины, которые выступят против марионеточного предательского антиукраинского режима, пришедшего к власти в 2014 году», — отметил эксперт.

Согласно его точке зрения, в соседней стране «нет никакого законного правительства». По словам Маркова, Украиной управляет «группа иностранных агентов, военных преступников и авантюристов».

Ранее сообщалось, что российский генерал Евгений Бужинский назвал признание Москвой независимого статуса ДНР и ЛНР самым быстрым способом прекратить вооруженное противостояние на территории Донбасса.

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