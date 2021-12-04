Российский генерал Бужинский назвал самым быстрым способом прекратить войну в Донбассе признание ДНР и ЛНР Москвой
4 декабря 2021, 08:38
Российский генерал Евгений Бужинский назвал признание официальной Москвой независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР самым быстрым способом прекратить вооруженный конфликт на территории Донбасса.
«Я считаю, самый быстрый способ прекратить войну в Донбассе — это признать республики. Признать пусть даже не по абхазскому варианту — без размещения там баз. Но признать и заключить соглашение об оказании военной помощи в случае агрессии против республик», — заявил Бужинский в эфире телеканала «Россия 1».
Как сообщалось ранее сегодня, политический эксперт Сергей Марков высказал точку зрения, согласно которой в случае референдума 80% жителей украинских Харькова и Николаева проголосовали бы сейчас за присоединение к РФ.
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