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4 декабря 2021, 06:35 Источник: «Украина.ру»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В случае референдума 80% жителей украинских Харькова и Николаева проголосовали бы сейчас за присоединение к Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил отечественный политолог Сергей Марков.

Эксперт в разговоре с журналистами напомнил, что по итогам плебисцита в Крыму весной 2014-го за вхождение региона в состав РФ высказались порядка 96% проголосовавших.

«Если бы такой референдум прошел в Харькове или в Николаеве, то в 2014 году за воссоединение с Россией проголосовали бы 90%. Сейчас бы это число уменьшилось на 10%, но это все равно явное большинство», — отметил Марков.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевский политтехнолог Андрей Бодров сделал прогноз, согласно которому армия Украины может попасть в новый «Иловайский котел», если пойдет в наступление в Донбассе.

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