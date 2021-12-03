Киевский политтехнолог Бодров: в случае наступления в Донбассе армия Украины может попасть в новый «Иловайский котел»
3 декабря 2021, 09:01
Вооруженные силы Украины могут попасть в новый «Иловайский котел» в случае наступления в Донбассе. Соответствующий прогноз озвучил киевский политтехнолог Андрей Бодров.
«Вполне может состояться сценарий, в котором, да, нас будут накачивать оружием, мы дальше, возможно, ломанемся на Донбасс. Возможно, снова получим второй Иловайск», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» эксперт.
Бои за Иловайск («Иловайский котел») велись в августе 2014 года между киевскими военными и подразделениями непризнанной ДНР. В ходе противостояния украинские силы смогли занять большую часть города, однако в итоге попали в окружение.
Ранее в пятницу сообщалось, что российский аналитик Евгений Сатановский высказал точку зрения, согласно которой Киев «явно готовится к зачистке» республик Донбасса.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.