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Киевский политтехнолог Бодров: в случае наступления в Донбассе армия Украины может попасть в новый «Иловайский котел»

, 09:01

Киевский политтехнолог Бодров: в случае наступления в Донбассе армия Украины может попасть в новый «Иловайский котел»
Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженные силы Украины могут попасть в новый «Иловайский котел» в случае наступления в Донбассе. Соответствующий прогноз озвучил киевский политтехнолог Андрей Бодров.

«Вполне может состояться сценарий, в котором, да, нас будут накачивать оружием, мы дальше, возможно, ломанемся на Донбасс. Возможно, снова получим второй Иловайск», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» эксперт.

Бои за Иловайск («Иловайский котел») велись в августе 2014 года между киевскими военными и подразделениями непризнанной ДНР. В ходе противостояния украинские силы смогли занять большую часть города, однако в итоге попали в окружение.

Ранее в пятницу сообщалось, что российский аналитик Евгений Сатановский высказал точку зрения, согласно которой Киев «явно готовится к зачистке» республик Донбасса.

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