Политолог Сатановский: стянувший в Донбасс половину своей армии Киев «явно готовится к зачистке» ДНР и ЛНР
3 декабря 2021, 08:35
Киев, стянувший половину своей армии на территорию Донбасса, «явно готовится к зачистке» самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Соответствующую точку зрения высказал российский политолог Евгений Сатановский.
Эксперт в своем Telegram критически отозвался об интеллекте украинского президента Владимира Зеленского, анонсировавшего на 1 декабря государственный переворот, который не состоялся. При этом Сатановский отметил, что Зеленский «нагадить способен изрядно, чем и занимается, в том числе на Донбассе», где в настоящий момент сконцентрирована половина личного состава Вооруженных сил Украины. По словам политолога, Киев «явно готовится к зачистке ДНР/ЛНР».
Как сообщалось ранее сегодня, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заверил, что украинские войска получат «достойный отпор», если перейдут в наступление.
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