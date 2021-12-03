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Политолог Сатановский: стянувший в Донбасс половину своей армии Киев «явно готовится к зачистке» ДНР и ЛНР

, 08:35

Политолог Сатановский: стянувший в Донбасс половину своей армии Киев «явно готовится к зачистке» ДНР и ЛНР
Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Киев, стянувший половину своей армии на территорию Донбасса, «явно готовится к зачистке» самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Соответствующую точку зрения высказал российский политолог Евгений Сатановский.

Эксперт в своем Telegram критически отозвался об интеллекте украинского президента Владимира Зеленского, анонсировавшего на 1 декабря государственный переворот, который не состоялся. При этом Сатановский отметил, что Зеленский «нагадить способен изрядно, чем и занимается, в том числе на Донбассе», где в настоящий момент сконцентрирована половина личного состава Вооруженных сил Украины. По словам политолога, Киев «явно готовится к зачистке ДНР/ЛНР».

Как сообщалось ранее сегодня, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заверил, что украинские войска получат «достойный отпор», если перейдут в наступление.

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