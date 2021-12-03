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Глава МИД ЛНР Дейнего: армия Украины получит «достойный отпор» в случае ее наступления в Донбассе

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Глава МИД ЛНР Дейнего: армия Украины получит «достойный отпор» в случае ее наступления в Донбассе
Украинский танк, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины получат «достойный отпор», если пойдут в наступление на территории Донбасса. Соответствующее заявление сделал Владислав Дейнего, руководитель МИД самопровозглашенной ЛНР.

Министр, выступивший в эфире телеканала «Россия 24», констатировал, что в зоне конфликта в Донбассе наблюдается «нагнетание» со стороны противника. В частности, фиксируются обстрелы гражданской инфраструктуры.

Дейнего заверил, что ВСУ ждет «достойный отпор» в случае наступления. По словам дипломата, в Киеве это понимают, поэтому не рискнут на проведение подобной операции.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Донбассе снайпер ликвидировал солдата из числа местных жителей, воевавшего в рядах украинской армии.

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