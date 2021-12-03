В Донбассе снайпер уничтожил солдата из числа местных жителей, воевавшего в рядах армии Украины
3 декабря 2021, 06:19
В Донбассе снайпер уничтожил солдата из числа местных жителей, воевавшего в рядах Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию распространила некоторое время назад пресс-служба 93-й бригады ВСУ.
В пресс-службе рассказали, что 1 декабря на наблюдательном посту вблизи поселка Новотроицкое от пули вражеского снайпера погиб 22-летний солдат Валерий Геровкин. Он был родом из города Краматорска Донецкой области, в 93-й бригаде служил около года.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший ополченец Владлен Татарский назвал «свершившимся фактом» войну Киева против России после задержания сотрудниками ФСБ украинских шпионов.
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