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3 декабря 2021, 06:19

Снайпер, Juma Mohammad / globallookpress.com

В Донбассе снайпер уничтожил солдата из числа местных жителей, воевавшего в рядах Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию распространила некоторое время назад пресс-служба 93-й бригады ВСУ.

В пресс-службе рассказали, что 1 декабря на наблюдательном посту вблизи поселка Новотроицкое от пули вражеского снайпера погиб 22-летний солдат Валерий Геровкин. Он был родом из города Краматорска Донецкой области, в 93-й бригаде служил около года.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший ополченец Владлен Татарский назвал «свершившимся фактом» войну Киева против России после задержания сотрудниками ФСБ украинских шпионов.

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