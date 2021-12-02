Экс-ополченец Татарский назвал «свершившимся фактом» войну Киева против России после задержания ФСБ украинских шпионов

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2 декабря 2021, 15:49

Сотрудник украинских спецслужб, Str / globallookpress.com

Владлен Татарский, бывший ополченец, служивший в подразделениях самопровозглашенных ДНР и ЛНР, назвал «свершившимся фактом» войну Киева против России после задержания ФСБ украинских шпионов.

Ранее сегодня ФСБ проинформировала о задержании нескольких сотрудников украинских разведслужб в российских регионах. Двое из них собирали сведения о стратегических объектах, а третий готовил террористический акт. Согласно обнародованной информации, его планировалось совершить, приведя в действие два взрывных устройства общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

«Украина воюет с Россией! Это свершившийся факт!» — прокомментировал случившееся Владлен Татарский в своем Telegram.

Автор поста назвал соседнюю страну «террористическим анклавом» и призвал армию РФ защитить сограждан «от нападения обезумевших от безнаказанности селюков».

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