Экс-ополченец Татарский назвал «свершившимся фактом» войну Киева против России после задержания ФСБ украинских шпионов
2 декабря 2021, 15:49
Владлен Татарский, бывший ополченец, служивший в подразделениях самопровозглашенных ДНР и ЛНР, назвал «свершившимся фактом» войну Киева против России после задержания ФСБ украинских шпионов.
Ранее сегодня ФСБ проинформировала о задержании нескольких сотрудников украинских разведслужб в российских регионах. Двое из них собирали сведения о стратегических объектах, а третий готовил террористический акт. Согласно обнародованной информации, его планировалось совершить, приведя в действие два взрывных устройства общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.
«Украина воюет с Россией! Это свершившийся факт!» — прокомментировал случившееся Владлен Татарский в своем Telegram.
Автор поста назвал соседнюю страну «террористическим анклавом» и призвал армию РФ защитить сограждан «от нападения обезумевших от безнаказанности селюков».
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