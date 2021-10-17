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В албанской полиции назвали основную версию гибели россиян в отеле

, 19:30 Источник: Albanian daily News

В албанской полиции назвали основную версию гибели россиян в отеле
сауна, фото: pixabay.com

Сотрудник албанской полиции назвал основную причину гибели россиян в сауне отеля «Глория» в деревне Керрет в округе Кавая, расположенном в 50 км от албанской столицы Тираны. Инцидент произошел вечером 15 октября.

«Российские туристы попросили поплавать в бассейне при гостинице, который был закрыт … В пятницу я чистил его с хлором, чтобы отдыхающие могли им воспользоваться», - передал он слова одного из сотрудников отеля.

По его словам, работник использовал слишком много чистящего средства, что привело к гибели туристов. На данный момент отравление хлором - основная версия в расследовании, пояснил сотрудник правоохранительных органов.

Ранее на Youtube-канале Euronews Albania появилось видео с места гибели четверых россиян в отеле в Албании. Тела умерших обнаружил администратор

Сотрудник издания ABC News Albania Леонид Мусай выдвинул предположение, что причина гибели граждан РФ могла заключаться в пище. 

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