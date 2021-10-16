В сети появилось видео с места гибели россиян в отеле в Албании
16 октября 2021, 22:28
В сети появилась видеозапись с места гибели четверых россиян в отеле в Албании. На Youtube-канале Euronews Albania появилось видео, на котором запечатлено, как автомобиль полиции подъехал к отелю, в сауне которого обнаружили мертвыми семью российских туристов.
Тела двух женщин и двух мужчин обнаружили в сауне отеля Gloria в курортном поселке Керрет округа Кавая в пятницу, 15 октября.
Издание Albanian Daily News назвало имена погибших 58-летняя Наталья Буренкова, 60-летний Сергей Буренков, 31-летняя Екатерина Буренкова и ее 37-летний жених Никита Белоусов. СМИ пишут, что Екатерина и Никита недавно обручились и готовились к свадьбе.
Консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности трагедии.
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