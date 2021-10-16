Аргументы Недели Общество 13+

В сети появилось видео с места гибели россиян в отеле в Албании

, 22:28

В сети появилось видео с места гибели россиян в отеле в Албании
Албания, фото: pixabay.com

В сети появилась видеозапись с места гибели четверых россиян в отеле в Албании. На Youtube-канале Euronews Albania появилось видео, на котором запечатлено, как автомобиль полиции подъехал к отелю, в сауне которого обнаружили мертвыми семью российских туристов.

Тела двух женщин и двух мужчин обнаружили в сауне отеля Gloria в курортном поселке Керрет округа Кавая в пятницу, 15 октября.

Издание Albanian Daily News назвало имена погибших 58-летняя Наталья Буренкова, 60-летний Сергей Буренков, 31-летняя Екатерина Буренкова и ее 37-летний жених Никита Белоусов. СМИ пишут, что Екатерина и Никита недавно обручились и готовились к свадьбе.

Консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности трагедии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Политолог Владимир Корнилов: США активно готовят Украину к войне с Россией

Политолог Владимир Корнилов: США активно готовят Украину к войне с Россией

Соединенные Штаты активно готовят Украину к военному конфликту с Российской Федерацией. Соответствующее заявление в разговоре со СМИ сделал некоторое время назад отечественный политолог Владимир Корнилов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

В Якутии пациент онкодиспансера убил соседа по палате

В Якутии один из пациентов онкологического диспансера с ножом напал на соседей по палате. В результате нападения есть погибшие и пострадавшие. Теlegram-канал "112" сообщает, что два человека скончались от смертельного ранения, четыре пациента пострадали. По данным Теlegram-канала Baza, убит один человек. В субботу информированный источник "Интерфакса" сообщил, что причиной нападения стало обострившееся психологическое состояние онкобольного. Он обезврежен и задержан. Медики онкодиспансера не пострадали. Следователи выехали в больницу.

Политика

В мире

В мире

Политика

Политика

Экономика

В мире

В мире