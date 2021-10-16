Администратор отеля в Албании рассказал, в каком состоянии нашел погибших в сауне россиян

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16 октября 2021, 11:58 Источник: Albanian Daily News

сауна, фото: pixabay.com

Администратор албанского отеля, в сауне которого нашли тела четырех россиян, рассказал подробности случившегося. Инцидент произошёл вечером 15 октября в деревне Керрет округа Каваджа.

«Я несколько раз пытался сообщить им, что заказанные напитки и фрукты готовы. Когда мне так никто и не ответил, я зашел внутрь сауны»,- поделился собеседник.

По его словам, один из погибших лежал в шезлонге, двое на скамейке, а четвертый сидел, свесив ноги в бассейн. Администратор уверен, что «все задохнулись».

По данным полиции, россияне находились в сауне дольше разрешенного времени. Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей происшествия. Известны имена погибших.

Консульский отдел посольства РФ в Албании работает по данному вопросу, а также пытается установить связь с родственниками умерших.

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