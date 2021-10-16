Албанское издание назвало имена погибших в сауне россиян

Аргументы Недели → В мире 13+

16 октября 2021, 10:59 Источник: Albanian Daily News

сауна, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на полицию раскрыли подробности смерти российских туристов в сауне албанского отеля. Тела четырех человек с признаками удушья обнаружили в деревне Керрет округа Каваджа вечером в пятницу, 15 октября.

В источнике говорится, что россияне находились в сауне дольше разрешенного времени. Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося.

«Неизвестно, исправно ли работала система вентиляции в сауне и были ли туристы пьяны. Полиция допрашивает других российских туристов в отеле и персонал»,- отметили в правоохранительных органах.

Также известны имена погибших: 58-летняя Наталья Буренкова, 60-летний Сергей Буренков, 37-летний Никита Белоусов и 31-летняя Екатерина Буренкова.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости