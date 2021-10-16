Аргументы Недели В мире 13+

В сауне албанского отеля обнаружили тела четырех россиян

, 07:50 Источник: Albanian Daily News

В сауне албанского отеля обнаружили тела четырех россиян
сауна, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на полицию сообщили, что в сауне албанского отеля обнаружили тела четырех граждан России. Инцидент произошел в деревне Керрет округа Каваджа.

«Около 22.20 (23.20 мск) … были найдены тела четырех лиц, являющихся гражданами России. Все они задохнулись», - пояснили в ведомстве.

По данным правоохранительных органов, среди погибших - двое мужчин и две женщины в возрасте от 31 до 58 лет. Причиной смерти стало удушье.

Ранее сообщалось, что 27 сентября в Испании обнаружили тело россиянина, который пытался спасли знакомую, упавшую в штормящее море. Мужчина бросился на помощь тонущей девушке, но их обоих накрыло волнами.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Политолог Неменский: команда Зеленского может устроить «новую мощную войну» в Донбассе, когда на Украине «станет совсем уж тяжело»

Политолог Неменский: команда Зеленского может устроить «новую мощную войну» в Донбассе, когда на Украине «станет совсем уж тяжело»

Команда президента Владимира Зеленского может устроить «новую мощную войну» на территории Донбасса, когда на Украине «станет совсем уж тяжело». Соответствующий прогноз озвучил политолог Олег Неменский.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Политика

Политика

Общество