В сауне албанского отеля обнаружили тела четырех россиян

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16 октября 2021, 07:50 Источник: Albanian Daily News

сауна, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на полицию сообщили, что в сауне албанского отеля обнаружили тела четырех граждан России. Инцидент произошел в деревне Керрет округа Каваджа.

«Около 22.20 (23.20 мск) … были найдены тела четырех лиц, являющихся гражданами России. Все они задохнулись», - пояснили в ведомстве.

По данным правоохранительных органов, среди погибших - двое мужчин и две женщины в возрасте от 31 до 58 лет. Причиной смерти стало удушье.

Ранее сообщалось, что 27 сентября в Испании обнаружили тело россиянина, который пытался спасли знакомую, упавшую в штормящее море. Мужчина бросился на помощь тонущей девушке, но их обоих накрыло волнами.

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