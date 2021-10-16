В сауне албанского отеля обнаружили тела четырех россиян
16 октября 2021, 07:50Источник:
Albanian Daily News
СМИ со ссылкой на полицию сообщили, что в сауне албанского отеля обнаружили тела четырех граждан России. Инцидент произошел в деревне Керрет округа Каваджа.
«Около 22.20 (23.20 мск) … были найдены тела четырех лиц, являющихся гражданами России. Все они задохнулись», - пояснили в ведомстве.
По данным правоохранительных органов, среди погибших - двое мужчин и две женщины в возрасте от 31 до 58 лет. Причиной смерти стало удушье.
Ранее сообщалось, что 27 сентября в Испании обнаружили тело россиянина, который пытался спасли знакомую, упавшую в штормящее море. Мужчина бросился на помощь тонущей девушке, но их обоих накрыло волнами.
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