В Испании погиб россиянин при попытке спасти упавшую в море подругу

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27 сентября 2021, 19:59 Источник: РИА "Новости"

море, фото: pixabay.com

В Испании обнаружили тело россиянина, который пытался спасти упавшую в море женщину недалеко от города Торревьеха. Об этом сообщили в понедельник, 27 сентября, в пресс-службе Гражданской гвардии Аликанте.

«Гражданская гвардия нашла тело мужчины 24 сентября, он пропал без вести после того, как бросился в море, чтобы спасти подругу, которая тонула»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что 23 сентября в службу по экстренным ситуациям обратилась россиянка с информаций о том, что два человека упали в море и их накрыло волнами. Собеседница отметила, что ее подруга упала в воду и начала тонуть, когда она вместе с ней и мужем находилась на скале. Супруг бросился в воду, «безуспешно пытаясь ее спасти», уточнила девушка.

Известно, что погибшей является 24-летняя гражданка Финляндии. Ее тело обнаружили на пляже Лос-Локос в тот же день, спустя пять часов после начала поисков. Спавшему ее россиянину было 23 года.

Причиной случившейся трагедии в Гражданской гвардии назвали «несчастный случай».

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