Албанский журналист Мусай заявил, что причиной гибели россиян в сауне отеля могла стать еда

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17 октября 2021, 08:29 Источник: ABC News Albania

сауна, pixabay.com

Сотрудник издания ABC News Albania Леонид Мусай выдвинул предположение, что причина гибели туристов из Российской Федерации в Албании могла заключаться в пище, которую они употребляли в течение дня.

Журналист выяснил, что россияне провели день вне отеля, а когда вернулись вечером в гостиницу, не стали ужинать. "Главная загадка в том, что они ели в течение дня", — подчеркнул Леонид Мусай.

Напомним, накануне в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая были обнаружены тела четырех человек. Администратор утверждает, что туристы приехали примерно за час до того, как их нашли умершими.

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