В EMA допустили дополнительные проверки по «Спутнику V»

Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА заявило о возможности проведения дополнительных инспекционных проверок в России при поступлении новых данных по вакцине от коронавируса "Спутник V".
В регуляторе отметили, что вакцина "Спутник V" в настоящий момент находится на стадии процедуры постепенной экспертизы ЕМА, которая будет продолжаться до получения достаточной информации для официального запроса на получение временного регистрационного удостоверения.
В агентстве заметили, что по мере того, как заявитель предоставляет новые данные в процессе процедуры постепенной экспертизы, могут понадобиться дополнительные инспекции.
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