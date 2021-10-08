В EMA допустили дополнительные проверки по «Спутнику V»

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8 октября 2021, 17:38 Источник: РИА "Новости"

вакцина "Спутник V", Marihan Al-Khalidi/Keystone Press Agency

Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА заявило о возможности проведения дополнительных инспекционных проверок в России при поступлении новых данных по вакцине от коронавируса "Спутник V".

В регуляторе отметили, что вакцина "Спутник V" в настоящий момент находится на стадии процедуры постепенной экспертизы ЕМА, которая будет продолжаться до получения достаточной информации для официального запроса на получение временного регистрационного удостоверения.

В агентстве заметили, что по мере того, как заявитель предоставляет новые данные в процессе процедуры постепенной экспертизы, могут понадобиться дополнительные инспекции.

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