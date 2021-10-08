Посол ЕС в РФ Эдерер обвинил Россию в политизации вопроса признания «Спутника V»

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8 октября 2021, 11:30 Источник: РБК

вакцина, фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/ globallookpress.com

Посол ЕС в РФ Маркус Эдерер обвинил Россию в торможении процесса признания вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V». По его словам, Москва «политизирует» этот вопрос.

«Российская сторона раз за разом откладывает сроки проведения инспекции, запрашиваемой EMA (Европейским агентством лекарственных средств), что тормозит процесс. Таковы факты. Это технический, а не политический процесс», - высказал он.

Эдерер считает, что когда Россия говорит о задержках и о политизации с европейской стороны, «то страна по большей части имеет в виду себя, поскольку именно она политизируют этот вопрос».

Дипломат отметил, что Европейского агентства лекарственных средств (EMA) продолжает проведение последовательной экспертизы. Эдерер добавил, что инспекторы не восприимчивы к давлению, поэтому призывы не признавать российские вакцины бессмысленны.

Ранее помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что проблема, из-за которой был приостановлен процесс оценки вакцины «Спутник V», решена.

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