Представитель ВОЗ Симао заявила, что процесс оценки «Спутника V» скоро возобновится

Помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что проблема, из-за которой был приостановлен процесс оценки вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V», решена.
«Как вы знаете, процесс был приостановлен из-за нехватки ряда юридических процедур. И я рада заявить, что во время дискуссий с правительством России проблема оказалась решена», - пояснила она.
Симао отметила, что процесс возобновится после завершения юридических процедур. Она добавила, что речь идет о заполнении данных в досье, которые должен предоставить РФПИ, а также завершении инспекций в России. Представитель ВОЗ рада этой новости.
Ранее глава Минздрава сообщил, что все барьеры для признания вакцины «Спутник V» в ВОЗ сняты. По его словам, позиция России по поводу регистрации и продвижения препарата полностью услышана.
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