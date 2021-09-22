Эрдоган сообщил, что Турция не признает «аннексию» Крыма

Аргументы Недели → В мире 13+

22 сентября 2021, 07:32 Источник: РИА Новости

Реджеп Эрдоган, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Анкара не признает присоединение Крыма к России.

«Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем. Нужно прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар», - пояснил он.

Ранее в Министерстве иностранных дел Турции заявили, что результаты выборов в Государственную думу РФ применительно к Крыму «не имеют юридической силы» для Анкары.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание, подчеркнула, что Москва «сделает соответствующие выводы».

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил Турцию, что Кремль не приемлет высказывания Анкары о нелегитимности выборов в Крыму.

Отмечается, что Эрдоган встретится с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости