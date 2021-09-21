Эрдоган посетит Россию 29 сентября

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21 сентября 2021, 20:44 Источник: РИА Новости

Реджеп Эрдоган, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Россию 29 сентября. Об этом сообщили во вторник, 21 сентября, в его администрации.

«Наш президент планирует совершить однодневный визит в Россию (в город Сочи) 29 сентября», - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Сочи Эрдоган встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил подготовку визита президента Турции в РФ.

Официальный представитель Кремля уже говорил, что лидеры двух стран обсудят ряд важных вопросов, в том числе двусторонние отношения и сирийскую проблематику.

Кроме того, Эрдоган намерен обсудить с Путиным детали покупки второго полка зенитных ракетных систем С-400.

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