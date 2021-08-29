Эрдоган не сомневается, что купит у России второй полк С-400
29 августа 2021, 14:17
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не сомневается в покупке второго полка зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» у России. Страны заключили первый контракт в 2017 году.
Второй контракт на поставку ЗРК С-400 в Турцию может быть подписан до конца текущего года.
«Насчет покупки в России второго пакета С-400 у нас нет никаких сомнений. Мы с Россией предпринимаем много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности. Во время тушения пожаров в августе мы использовали российские самолеты», - высказал он в эфире телеканала NTV.
Эрдоган отметил, что данная тема обсуждалась в последнем телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Теперь он намерен поговорить об этом при личной встрече в России.
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