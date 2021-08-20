Мэр турецкого Бодрума сообщил, что вновь посаженные после пожара леса назовут именами погибших российских летчиков

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20 августа 2021, 12:48 Источник: МК

пожар в Бодруме, фото: Idil Toffolo/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Мэр Бодрума Ахмет Арас сообщил, что посаженные вместо уничтоженных пожаром леса назовут именами погибших при тушении огня российских летчиков. 14 августа при заходе на посадку потерпел крушение самолёт Бе-200. На борту находились военные из РФ и представители Турции, все погибли.

«Именами российских и турецких граждан - членов экипажа разбившегося Бе-200 назовут леса, которые в будущем будут высажены в Бодруме на месте сгоревшего лесного массива», - пояснил он.

Арас отметил, что Турция не забудет подвиг, который совершили россияне, помогавшие тушить пожары.

Напомним, что президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших при тушении пожаров в Турции военных. Среди умерших легендарный российский летчик Евгений Кузнецов, герой фильма «Форсаж. Возвращение».

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