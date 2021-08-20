Мэр турецкого Бодрума сообщил, что вновь посаженные после пожара леса назовут именами погибших российских летчиков

Мэр Бодрума Ахмет Арас сообщил, что посаженные вместо уничтоженных пожаром леса назовут именами погибших при тушении огня российских летчиков. 14 августа при заходе на посадку потерпел крушение самолёт Бе-200. На борту находились военные из РФ и представители Турции, все погибли.
«Именами российских и турецких граждан - членов экипажа разбившегося Бе-200 назовут леса, которые в будущем будут высажены в Бодруме на месте сгоревшего лесного массива», - пояснил он.
Арас отметил, что Турция не забудет подвиг, который совершили россияне, помогавшие тушить пожары.
Напомним, что президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших при тушении пожаров в Турции военных. Среди умерших легендарный российский летчик Евгений Кузнецов, герой фильма «Форсаж. Возвращение».
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