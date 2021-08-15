При крушении Бе-200 в Турции погиб летчик Евгений Кузнецов, герой фильма «Форсаж. Возвращение»

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15 августа 2021, 10:46 Источник: ТАСС

фото с места ЧП, фото: Markos Chouzouris via www.imago-/www.imago-images.de/ globallookpress.com

Главный режиссер дирекции документального кино АО «Первый канал» Наталья Гугуева сообщила, что при крушении самолета Бе-200 в Турции погиб легендарный российский летчик Евгений Кузнецов. Военные упавшего воздушного судна выполняли задачу по тушению пожара в районе города Адана.

«Да, он погиб. Это подтвердили и его родные»,- уточнила она.

Гугуева - создатель документального фильма «Форсаж. Возвращение», главным героем которого является Евгений Кузнецов. Кинокартина вышла в 2016 году, она посвящена российским военным летчикам, чей полк вместе с Крымом после распада СССР перешел к Украине.

Евгений Кузнецов окончил Борисоглебское высшее военное авиационное училище в 1987 году. По данным СМИ, принимал участие в испытаниях самолета-амфибии Бе-200, в том числе минувшей весной в условиях Арктики.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших при тушении пожаров в Турции военных. В субботу около 15.00 при заходе на посадку потерпел крушение российский самолет Бе-200. На борту находились 3 турецких представителя и 5 военнослужащих РФ, никто не выжил.

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