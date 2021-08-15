Путин подписал указ о посмертном награждении военных, погибших при тушении пожаров в Турции

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15 августа 2021, 10:24 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших при тушении пожаров в Турции военных. Данный указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что орденом Мужества посмертно награждаются подполковник Беркутов Владислав Николаевич, подполковник Карасев Вадим Александрович, полковник Кузнецов Евгений Викторович, старший лейтенант Омельченко Николай Олегович и старший сержант Чубаров Юрий Вадимович.

В указе, подписанном Владимиром Путиным, подчеркивается, что военные награждаются за мужество, отвагу и самоотверженность, которые они проявили при тушении пожаров в Турецкой Республике.

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