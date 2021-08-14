В Турции стартовало расследование причин крушения принадлежащего России самолёта Бе-200

В Турции началось расследование причин крушения Бе-200, на борту которого находились российские военнослужащие. Данная информация поступила от местного министерства сельского и лесного хозяйства сегодня, 14 августа.
Отмечается, что в настоящее время проходят судебно-медицинские процедуры опознания, специалисты задействованы в юридическом исследовании и технических экспертизах.
Несколько часов назад от российского оборонного ведомства поступила информация о крушении российского самолета примерно в три часа дня, когда он заходил на посадку. В воздушном судне находились 3 турецких представителя и 5 военнослужащих РФ. К сожалению, никто не выжил.
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