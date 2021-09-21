Песков заявил, что Кремль не приемлет высказывания Анкары о нелегитимности выборов в Крыму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в рамках беседы с журналистами во вторник заявил, что в Кремле сожалеют о позиции Турции по Крыму и рассчитывают на то, что со временем Анкара ее изменит.
По словам Дмитрия Пескова, Кремль не приемлет высказывания Анкары о нелегитимности выборов в Крыму и говорит об этом турецким коллегам открыто.
Ранее сегодня официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Москва обратила внимание на заявление властей Турции о непризнании выборов в Крыму и "делает соответствующие выводы".
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