Захарова сообщила, что Москва сделает выводы после заявления МИД Турции о непризнании выборов в Крыму

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21 сентября 2021, 11:33 Источник: Соловьев Lo

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник заявила, что Москва обратила внимание на заявление властей Турции о непризнании выборов в Крыму и "делает соответствующие выводы".

Мария Захарова подчеркнула 21 сентября, что Анкара прекрасно знает – Крым является суверенной частью Российской Федерации, а также осознает, что подобные заявления российская сторона никогда не оставляет без внимания.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Турции заявили, что результаты выборов в Государственную думу РФ применительно к Крыму "не имеют юридической силы" для Анкары.

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