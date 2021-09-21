В Госдуму по итогам выборов проходят представители восьми партий

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21 сентября 2021, 08:00 Источник: РИА "Новости"

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Центральной избирательной комиссии после подсчета 100 процентов протоколов сообщили, что в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. Об этом стало известно утром во вторник.

Согласно последней информации, по федеральному округу, кроме победившей "Единой России", в Государственную думу прошли КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР и "Новые люди".

Отмечается, что кандидаты от "Единой России" сохранили первенство в 198 одномандатных округах в рамках выборов, кандидаты от КПРФ – в девяти, а от "Справедливой России – За правду" – в восьми округах.

В Центризбиркоме уточнили, что по итогам выборов у ЛДПР два кандидата-лидера в одномандатных округах, у "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста – по одному кандидату-лидеру. От Партии "Родина" – это ее лидер Алексей Журавлев, от "Гражданской платформы" – Рифат Шайхутдинов, от Партии Роста – Оксана Дмитриева.

Кроме того, согласно информации ЦИК, в Госдуму проходят пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Трое из них – в Москве. Речь идет о координаторе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олеге Леонове, телеведущем Анатолии Вассермане, а также артисте Дмитрии Певцове.

По одномандатному округу в Республике Адыгея в Государственную думу проходит Владислав Резник, а по одномандатному округу в Крыму – Леонид Бабашов.

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