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ЦИК обработала 100 процентов протоколов и объявила результаты выборов в Госдуму

, 07:28 Источник: РИА «Новости»

ЦИК обработала 100 процентов протоколов и объявила результаты выборов в Госдуму
Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Центральная избирательная комиссия обработала 100 процентов протоколов и сообщила утром во вторник, 21 сентября, об итогах прошедших ранее выборов в Государственную думу Российской Федерации. 

Согласно данным ЦИК, партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму, набрав 49,82 процента голосов избирателей. Партия КПРФ набрала 18,93 процента, ЛДПР — 7,55 процента. В пятерку лидеров также вошли "Справедливая Россия — за правду" с показателем 7,46 процента и "Новые люди" — 5,32 процента.

Так, в Госдуму прошли пять партий, преодолевшие пятипроцентный электоральный барьер.

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