Коммунисты победили на выборах в подмосковном Красноармейске

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20 сентября 2021, 17:13 Николай ХОХЛОВ

На состоявшихся в подмосковном Красноармейске выборах в Госдуму и Мособлдуму по трем из четырех избирательным спискам победу одержали представители КПРФ.



За партийный список КПРФ на выборах в Госдуму проголосовали 29,8% избирателей города, «Единая Россия» набрала 24,8%. Среди кандидатов в Государственную Думу победу одержала представительница КПРФ Татьяна Ордынская, набрав 23,3% голосов. Действующий депутат нижней палаты парламента от «Единой России» Сергей Пахомов отметился результатом - 22,8%.



Наибольшее количество процентов КПРФ набрала и в голосовании на выборах в Мособлдуму – 27, 4%, вторую строчку заняла ЕР – 23,0%. Среди одномандатников победу одержал представитель «Единой России» и олимпийский чемпион Александр Легков. Его результат – 43%. На втором месте оказался коммунист Игорь Громыко – 21,4% голосов.



Явка на избирательных участках Красноармейска составила 37,6%. Информация предоставлена городской организацией КПРФ.





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