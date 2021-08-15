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Reuters: экс-министр внутренних дел Афганистана назначен главой переходного правительства

, 14:29 Источник: Reuters

Reuters: экс-министр внутренних дел Афганистана назначен главой переходного правительства
Кабул, фото: Sayed Mominzadah/XinHua/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на дипломатически источники сообщили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходного правительства.

Делегация запрещенного в России движения «Талибан» прибыла в президентский дворец в Кабуле для проведения переговоров с правительством о процессе передачи власти.

По информации телеканала Al Arabia, процесс передачи власти в Афганистане состоится сегодня. Президент страны Ашраф Гани планирует сложить полномочия.

Ранее сообщалось, что талибы начали наступление на Кабул. За минувшие сутки боевики овладели на границе с Афганистаном двенадцатью административными центрами, в том числе и Джелалабадом.

На ситуацию отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

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