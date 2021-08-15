Формирования Талибана вошли в Кабул и контролируют всю границу

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15 августа 2021, 11:43 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Талибы (запрещены в РФ) полностью контролируют все пограничные контрольно-пропускные пункты в Афганистане, сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на Associated Press (AP). Кроме того, мировые агентства информирует, что боевые группы этого радикального движения вошли в Кабул и уже начались бои в его кварталах.

AP сообщает: «В воскресенье боевики заняли самый загруженный пограничный переход между Афганистаном и Пакистанском - Торкхам. В свою очередь глава МВД Пакистана Шейх Рашид Ахмад сообщил местным СМИ, что после захвата КПП талибами Пакистан прекратил движение через границу…На фоне успехов талибов те жители Кабула, кто может позволить купить себе авиабилеты, собрались в международном аэропорту Кабула, который теперь стал единственным способом выбраться из Афганистана за рубеж».

Талибан уже готовится взять всю полноту власти в стране. Руководством этого движения было сделано заявление о том, что талибы амнистируют всех, кто сотрудничал с близким к низложению проамериканским правительством и оккупационными войсками США и НАТО: «Исламский Эмират (Афганистана - ИФ) снова заверяет всех своих граждан, что он как всегда будет защищать их жизни, собственность и честь, и создаст мирную и безопасную обстановку для своего возлюбленного народа. В связи с этим никому не следует бояться за свою жизнь».

За минувшие сутки Талибан овладел двенадцатью административными центрами в том числе и Джелалабадом. В связи с приближением формирований Талибана к окраинам Кабула президент США Джо Байден сделал заявление о том, что в Афганистан направлены 5000 американских солдат для обеспечения эвакуации 10 тыс. сотрудников посольства США в этой стране. Невольно возникают вопросы, чем занималась это орава дипломатов, почему их так много, и дипломаты ли они на самом деле.

Из Белого дома прозвучала угроза талибам, если они совершат нападение на представительства США – будут жесткие военные последствия. Неужели Байден решится на новую афганскую войну?

Тем временем поступило сообщение телеканала «Аль-Арабийя», что боевики Талибана уже вошли в Кабул и местами завязались бои между ними и правительственными силами. Представители местных властей информировали агентство Asssociated Press, что талибы проникли в столичные районы: Калакан, Карабаг, Пагман.

Пока ещё не низложенное правительство пытается успокоить жителей афганской столицы заверениями, что ситуация в городе находится под контролем властей и международных сил.

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