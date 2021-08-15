Al Arabia: президент Афганистана планирует сложить полномочия сегодня

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15 августа 2021, 13:15 Источник: Al Arabia

президент Афганистана Ашраф Гани, Rahmatullah Alizadah/XinHua

Президент Афганистана Ашраф Гани планирует сложить полномочия в воскресенье, 15 августа. Соответствующую информацию предоставил сегодня днем телеканал Al Arabia со ссылкой на афганские СМИ.



Согласно последним данным журналистов, процесс передачи власти в Афганистане состоится позже сегодня в президентском дворце в Кабуле.

Ранее стало известно, что Ашраф Гани проводит чрезвычайные переговоры со спецпредставителем Соединенных Штатов Америки по вопросам афганского примирения Залмаем Халилзадом. Кроме того, в обсуждении принимают участие высшие должностные лица НАТО.

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